Covid-19 ultrapassa marca de 1 milhão de casos confirmados no mundo

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



02/04/2020 | 22:12



No dia em que o mundo ultrapassou 1 milhão de casos confirmados da Covid-19 (segundo a OMS – Organização Mundial de Saúde – e outros órgãos internacionais, 1,013,157 de pacientes testaram positivo), o Grande ABC chegou a 151 moradores com novo coronavírus. Entre eles, uma criança de 2 anos, residente de Ribeirão Pires e que está internada em hospital da Capital – a Prefeitura não deu mais detalhes do caso ou se a paciente tem alguma comorbidade.

Exceção feita a Rio Grande da Serra, as outras seis cidades da região registraram aumento no número de infectados com a doença que, na quarta-feira, eram 140. São 50 confirmados em Santo André, 43 em São Bernardo, 36 em São Caetano, quatro em Diadema, 11 em Mauá, cinco em Ribeirão Pires e duas em Rio Grande da Serra.

Além disso, o número de mortos pela Covid-19 aumentou. São Caetano comunicou o segundo óbito no município, de um senhor, 89 anos, que estava internado no Hospital São Luiz. Assim, o Grande ABC registra oito vítimas fatais (há ainda informadas quatro em São Bernardo e duas em Santo André).

Além disso, o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais divulgaram os mais recentes números e o País já tem 7.910 pacientes confirmados com o novo coronavírus, sendo 3.506 em São Paulo. O Brasil contabiliza ainda 324 mortes, 208 em território paulista.

Sem entrar em detalhes, o Ministério da Saúde revelou que o primeiro caso de Covid-19 no Brasil é de janeiro. A internação teria ocorrido por volta do dia 23 daquele mês e foi importado de outro país. A confirmação do teste, porém, só saiu em 26 de fevereiro.