Santo André e São Caetano criam drive-thrus de doação

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



02/04/2020 | 23:00



Mesmo em tempos de isolamento, as necessidades de quem está em situação de vulnerabilidade continuam preocupando. Pensando nisto, municípios do Grande ABC criaram maneira de seguir arrecadando alimentos e outros produtos para estas pessoas e ainda assim proteger o doador.

Em Santo André, a população que quiser contribuir pode fazer isso sem sair do carro, por meio de drive-thru. O recolhimento das doações acontece das 9h às 15h, na sede do Fundo Social de Solidariedade, na Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André), na Avenida dos Estados, 2.195.

Além de alimentos, é possível levar itens de limpeza e higiene, roupas, livros e brinquedos, por exemplo. “Os andreenses têm se mostrado solidários e, neste momento, não seria diferente. Pensando nesta capacidade gigante de se doar, o Fundo criou o drive-thru da solidariedade. Esta ajuda é importante, porque juntos somos mais fortes”, afirmou a primeira-dama e presidente do Fundo Social Ana Carolina Barreto Serra.

Bruno Costa do Nascimento, 25 anos, foi até o local ontem levar uma cesta básica. Mesmo desempregado, fez questão de colaborar. “Estou sem trabalho, mas sempre tem gente pior. Já tinha alguns dias que estava com vontade de fazer isso”, explica. “Sempre ajudo pessoas na rua, com alguma comida. Espero que esta doação faça bem para alguém.”

São Caetano é outro local que oferece esta possibilidade. As pessoas podem levar alimentos, produtos de limpeza e de higiene pessoal de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. São três os pontos de arrecadação, onde é feita também a vacinação contra a gripe: Atende Fácil (Rua Paraíba, altura do número 600), Teatro Paulo Machado de Carvalho (Alameda Conde de Porto Alegre, 840) e na Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Leandro Klein (Rua Prestes Maia, 100).

Presidente do Fundo Social de Solidariedade de São Caetano e primeira-dama, Denise Auricchio diz que o formato de entrega foi pensado para dar assistência às famílias e preservar a saúde dos doadores. “Os itens devem ser trazidos no porta-malas e nossos voluntários retiram”, explicou.