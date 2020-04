Mauá terá hospital de campanha no Paço

Do Dgabc.com.br



02/04/2020 | 23:00



Em meio à pandemia do novo coronavírus, Mauá iniciou ontem montagem de hospital de campanha para combater a Covid-19, com previsão de entrega na próxima semana. A estrutura será erguida no estacionamento do Paço e terá no primeiro momento 30 leitos, podendo dobrar a capacidade, além de oferecer 40 profissionais para atender pessoas infectadas pelo vírus.

Denominado de Cecco (Centro Especializado de Combate ao Coronavírus), o anúncio do local foi feito pelo prefeito Atila Jacomussi (PSB) ontem à noite, pelas redes sociais. “Estamos fazendo todos os investimentos possíveis no combate ao (novo) coronavírus, porque não se faz economia na saúde. Todo este complexo estará pronto em poucos dias”, garantiu o chefe do Executivo. “Fomos a primeira cidade a contar com lavatórios públicos para combater o contágio e conscientizar sobre a importância de limpar as mãos, fomos a primeira cidade (da Grande São Paulo) a fazer parceria com hospital particular e vamos buscar mais parcerias contra a Covid-19”, prosseguiu Atila.

O Cecco terá 24 leitos de observação e transferência, quatro de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com respiradores e mais dois para atendimentos pediátricos, sendo um de observação e outro para emergência. A estrutura será montada em galpão com 20 metros de largura e 60 metros de comprimento, com laboratório de exames, duas tendas auxiliares, piso elevado, ambiente climatizado e lavatórios com chuveiros. O local terá oito médicos, como infectologistas, especialistas em entubação, clínicos gerais, pediatrias e anestesistas, além de um fisioterapeuta e sete enfermeiros.

A nova estrutura se somará a outros dez leitos de UTI e mais de 30 de observação do Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini. Na quarta-feira Atila Jacomussi também assinou a parceria público-privada com o Hospital Vital, que disponibilizará mais 24 leitos de observação e outros cinco de emergência para pacientes com a Covid-19. “Estamos montando estrutura que espero que a gente não precise usar por completo”, projetou o prefeito.