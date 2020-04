Região intensifica higienização nas ruas

Yasmin Assagra

02/04/2020



O Grande ABC mantém a higienização de ruas com grande circulação de pessoas como medida de combate ao novo coronavírus. Iniciada no fim de março, a limpeza é feita com água sanitária, cloro ou desinfetante, como forma de eliminar qualquer foco da infecção. Seis cidades – Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires – permanecem com os serviços sendo realizados nas proximidades de hospitais e UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de todo município. Rio Grande da Serra não retornou a demanda do Diário.

Em Santo André, os serviços contemplaram também ruas próximas de delegacias e praças, além de avenidas com grande fluxo de moradores, inclusive as regiões da unidade do Bom Prato e do Centro POP Casa Amarela, que continuam com os atendimentos diariamente. Durante o próximo fim de semana, a equipe vai realizar a limpeza em alguns pontos, como entorno da Coop da Vila Luzita, Avenida Dom Pedro I, Terminal Vila Luzita e ruas das Figueiras, Coronel Oliveira Lima, Cesário Mota, Elisa Flaquer, Bernardino de Campos e Campos Sales, além do entorno da Igreja do Carmo. A administração andreense reforça que não interdita as vias, pois, com a quarentena, houve redução de trânsito e pedestres.

Em São Bernardo, o mutirão já higienizou quase todos os equipamentos de saúde, além das Emebs (Escolas Municipais de Educação Básica), albergues para pessoas em situação de rua e ecopontos. Para hoje o serviço vai atender os bairros Batistini, Jardim Silvina e Jerusalém.

Já em São Caetano foram contemplados todos os equipamentos da saúde, bem como os polos comerciais de maior circulação. Nesta semana foi aplicado o reforço nestes locais, além das ruas no entorno. A higienização continuará também pelos centros da terceira idade. O serviço na cidade é realizado diariamente com auxílio de seis caminhões-pipa.

Nesta semana Diadema priorizou o Terminal Metropolitano, centros para pessoas em situação de rua, a Avenida São José, Centro, Vila Paulina e UBSs, dando continuidade aos serviços já realizados na última semana, quando foi feita a higienização das áreas externas do Hospital Municipal de Piraporinha e do Quarteirão da Saúde.

Em Mauá, as higienizações vão permanecer pelo Centro, estações de ônibus, trem e regiões próximas destes locais. Além de todos os equipamentos da saúde.

Ribeirão Pires finaliza a semana com limpeza no Jardim Mirante e Vila Sueli, além do entorno de escolas municipais, espaços comerciais e equipamentos da saúde. Para os próximos dias a intervenção será na Avenida Humberto de Campos. Outras ruas importantes também já receberam o procedimento, como as ruas Afonso Zampol, Padre Marcos Simoni, Dr. Felício Laurito e Euclides da Cunha.