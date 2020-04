Bolsonaro: 70% da população será infectada e, a partir daí, País estará imunizado

02/04/2020 | 21:45



O presidente Jair Bolsonaro disse acreditar que "o País levará no mínimo um ano para voltar "ao que era" em janeiro". De acordo com o presidente, em entrevista à rádio Jovem Pan, 60% a 70% da população será infectada pelo novo coronavírus e só a partir de então, o País "será imunizado".

Sobre um dos remédios candidatos ao tratamento da covid-19, Bolsonaro afirmou que tem conversado com médicos sobre a hidroxicloroquina e "todos têm dito que é 100% de sucesso". "Estão garimpando, tem resultados promissores, hospitais de renome não divulgam porque dependem de comprovação científica", afirmou Bolsonaro.

Auxílio a trabalhadores

O presidente ainda reforçou que a partir da próxima semana será feita a liberação do auxílio emergencial a trabalhadores informais no valor de R$ 600. A lei que garante o pagamento do benefício foi publicada nesta quinta-feira, 2, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).