São Caetano ganha pronto atendimento

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



02/04/2020 | 20:37



O prefeito de São Caetano José Auricchio Júnior (PSDB) realizou no fim da tarde, com transmissão por live em suas redes sociais, vistoria técnica em unidade recentemente aberta do Pronto atendimento de ginecologia e obstetrícia. O espaço já está pronto para receber a população e funciona 24 horas por dia sete vezes por semana. O investimento da Prefeitura foi de R$ 300 mil.

O chefe do Executivo mostrou o novo espaço, que funciona e fica junto ao Complexo hospitalar municipal e foi construído em área até então subutilizada. A obra faz parte do plano de expansão do complexo do local.

Preparado para qualquer emergência obstétrica e ginecológica, o pronto atendimento conta com quatro boxes individualizados para exames, observação e medicação, tudo com privacidade para as pacientes. Há uma ala de cardiotocografia, exame que identifica a vitalidade do feto, e leitos de observação, ar-condicionado. Os mobiliários são todos novos, incluindo poltronas para gestantes e acompanhantes.

“Esta é mais uma prova do nosso compromisso com a Saúde de São Caetano do Sul. Em um espaço antes em desuso, construímos um equipamento moderno, que certamente proporcionará um atendimento mais qualificado às gestantes da nossa cidade”, afirmou o prefeito. Ele frisou ainda que, embora estejam concentrando os esforços no enfrentamento ao coronavírus, as “ações e investimentos na rede de Saúde não param.”