Mundo já tem 1 milhão de infectados, diz Universidade Johns Hopkins

02/04/2020 | 19:14



A compilação de dados de contaminados e mortos feita desde o início do surto pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, chegou nesta quinta-feira, 2, a uma marca importante: o mundo já tem mais de um milhão de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, causador da covid-19. A conta inclui casos em que o vírus ainda está ativo, curados e também as vítimas fatais da covid-19.

De acordo com a universidade, os Estados Unidos lideram o ranking de casos. São mais de 236 mil americanos infectados. Na sequência aparecem a Itália, com 115 mil, a Espanha, com 110 mil, a Alemanha, com 84 mil e só então a China, antigo epicentro da doença, com 82 mil contaminações confirmadas. Ainda segundo a Johns Hopkins, o total de mortos está em 51.485, globalmente, e 208.949 pessoas já se recuperaram da doença.

Na contagem da Organização Mundial da Saúde (OMS), no entanto, os casos confirmados de covid-19 são 900 mil, com 45,7 mil mortos em 205 países. Ontem, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, disse em entrevista coletiva que esperava para os dias seguintes que o número de contaminados chegasse a um milhão e o de mortos a 50 mil.