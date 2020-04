Passados 17 dias do clássico, lateral do Guarani revela: 'Ficha ainda não caiu'

02/04/2020 | 18:30



Os 17 dias passados do Dérbi 196 ainda não foram suficientes para Pablo esquecer a vitória do Guarani em cima da Ponte Preta. O lateral-direito revelou, em entrevista à Rádio Bandeirantes de Campinas, enfrentar dificuldades para superar o triunfo por 3 a 2, eternizado pelo roteiro da partida e por dissolver tabu de oito anos em cima do rival.

"Para ser bem sincero para você, ainda não caiu a minha ficha pela vitória no dérbi. Eu até costumo brincar com a minha esposa e ainda não caiu a minha ficha. Cara, foram oito anos de um tabu, posso estar errado. É claro que não era nosso. A maioria dos jogadores não estava neste caminho", comentou.

"Ainda assim, pô, o nosso nome está na história e está escrito ali na história de uma virada histórica e de um dérbi. Você está entendendo? Eu nunca tinha disputado um dérbi, nem nas categorias de base. Eu cresci no Guarani, eu cresci em Campinas. Isso envolve um sentimento, que é único. Para você ter noção, ainda não caiu a minha ficha", emendou.

FÉRIAS - Longe do Guarani desde 17 de março, graças à interrupção das atividades por causa da pandemia do coronavírus, Pablo passa o período de quarentena em Ribeirão Preto, cidade da esposa. O camisa 22, titular nos dez primeiros jogos do time no ano, revela as dificuldades de manter o ritmo longe das dependências do clube.

"É ruim você estar naquele estado, numa batida de treinamento, com performance boa e forma física boa, aí tem essa paralisação. Realmente ninguém estava esperando e isso é ruim. Mesmo assim, a gente tem que estar procurando se movimentar e fazer alguns trabalhos à parte. Em casa, nós temos todos os mecanismos. Basta querer, na realidade", declarou.

"Eu tenho conversado com o Leonardo Fagundes (preparador físico). Nós temos todos os meios de comunicação. Ele nos passa treino e passa funcional para que a gente não perca realmente toda a parte física e a nossa carcaça, que já tínhamos adquirido no decorrer do ano", finalizou.