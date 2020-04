Médico da Ponte Preta testa positivo para coronavírus: 'Sintomas leves'

02/04/2020 | 18:15



Pedro Orru Neto, membro da equipe médica das categorias de base da Ponte Preta, testou positivo para o Covid-19 nesta semana. Embora tenha sido diagnosticado com o coronavírus, o ortopedista passa bem, agora em quarentena, na própria residência, no município de Itapira.

O profissional também atua na rede pública de Itapira e Mogi Mirim e acredita ter contraído a infecção ao atuar na linha de frente do combate à pandemia. Segundo o médico Roberto Nishimura, diretor do departamento na Ponte Preta, não há chance de Orru ter transmitindo o vírus aos jogadores da base, graças às medidas de isolamento social.

"O doutor Pedro teve sintomas apenas nesta semana. Pela distância entre a data em que ele esteve pela última vez em Jaguariúna, no início de março, bem como pelo fato de termos colocado todos os atletas em isolamento, não há como ter ocorrido a transmissão", assegurou Nishimura.

"Isso reforça a importância de a Ponte ter agido rapidamente para seguir as orientações das autoridades sanitárias e suspendido todas as atividades, bem como orientado todos a ficarem em casa", emendou.

Nishimura acrescenta que Pedro Neto já seguia as medidas de isolamento social. Entretanto, por ser médico da rede pública, teve contato com pessoas que estavam com o vírus, mas sob necessidade de auxílio.

"Sabemos que 14 a 20% dos funcionários da saúde vão pegar o vírus. É importante destacar um fato: Pedro apresentou sintomas leves, mas ainda assim é um potencial transmissor do coronavírus", ponderou.

"É por isso que apelamos a todos os que podem para que fiquem em casa, pois alguém com sintomas leves ou mesmo sem ter sintomas pode estar com o vírus e, se não se isolar, acaba o transmitindo para outras pessoas mesmo sem saber disso", finalizou.

Em nota emitida pela assessoria de imprensa, a Ponte Preta "deseja uma recuperação plena a Pedro Orru Neto e reitera a importância do isolamento social para evitar a contaminação. #FicaEmCasa".