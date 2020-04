Mariana Bridi fala sobre amamentação do filho: O sonho do desmame natural

02/04/2020 | 18:11



Mariana Bridi vive falando sobre saúde da mulher e maternidade em suas redes sociais e, principalmente, em seu canal no YouTube. Na última quarta-feira, dia 1º, a influencer publicou uma foto amamentando seu filho Tim, que completará dois anos de idade no dia 30 de maio, e falou sobre desmame:

O sonho do desmame natural... será que dessa vez rola? Com a Aurora foram dois anos e sete meses até eu ver que por ela não ia rolar e passar para o desmame conduzido! Tim faz dois anos no dia 30 de maio e por enquanto seguimos...

Nos comentários, as seguidoras de Mari elogiaram sua atitude:

Amamentação é a melhor parte de ser mãe.

Acho lindo uma mãe amamentar, eu não consegui amamentar a minha filha por causa de uma depressão. Me emociono quando vejo uma imagem assim.