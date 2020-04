Na quarentena, Kim Kardashian está cozinhando, lavando roupa e sendo professora dos filhos: - É realmente difícil

02/04/2020 | 18:11



Kim Kardashian participou de uma entrevista para o The View e abriu o jogo sobre como está sendo o seu isolamento com a família durante a pandemia do novo coronavírus. A empresária mora com o marido, Kanye West, e os quatro filhos do casal: North, Saint, Chicago e Psalm. Na conversa, ela explicou que aquele dia foi um primeiro que ela conseguiu pentear os cabelos e colocar uma maquiagem - que, aliás, foi feita por sua irmã caçula, Kylie Jenner!

Em seguida, explicou sua rotina em casa:

- Deixa eu falar... estar em casa com quatro filhos - se eu pensei por algum minuto que eu queria ter mais um [filho] isso já foi descartado!, brincou, acrescentando que é realmente difícil.

A convivência com Kanye também está maior, mas para Kim, isso não é um problema:

- Eu na verdade amo esse tempo porque nós viajamos muito no nosso mundo normal, que isso tem sido [ótimo]. Eu acho que a parte da família ficando junta - [nós] fazemos caminhadas lá fora juntos [e nós] e assistimos a todo o tipo de filme que você pode imaginar.

Em seguida, Kim explicou que ficou com tarefas domésticas:

- Eu tenho lavado roupa e cozinhado... (...) sendo a professora deles também. O meu respeito aos professores! Eles merecem muito. Tem sido difícil equilibrar tudo.

Você realmente tem que se colocar em segundo plano e se focar nas crianças.

Por ser muito próxima de suas irmãs, Kim contou como tem amenizado as saudades:

- Tem sido muito difícil. A gente tem feito jantares por meio de vídeos os quais cada um pega o seu prato e janta e conversa. Nós temos um grupo da família para conversar o tempo todo. (...) Tem sido muito desafiador. Foi muito legal ver a Kyie essa manhã, mesmo que por um segundo, enquanto ela fazia a minha maquiagem. (...) Nosso filhos não têm se visto, os primos não têm brincado juntos, e isso é muito diferente para eles também. Nós somos muito próximos. Estamos acostumados a ficar juntos.

Por fim, ainda explicou que fez doações e ainda anunciou que a sua empresa, a Skims, está trabalhando para fazer máscaras e outros produtos que possam ajudar no combate ao vírus:

- Nós temos cinco fábricas todas em diferentes países e nós temos explorado isso, de como fazer

máscaras de grau médico, como fazer coisas que possam ser úteis em hospitais. Eu tenho trabalhado com parceiros e outras empresas que doaram máscaras. Nós estamos trabalhando com a nossa empresa de perfume para fazer desinfetantes, então isso é uma enorme mudança do que precisamos fazer. E nós estamos muito felizes de ver boas informações que nós poderemos ajudar.