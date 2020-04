Luciana Gimenez diz que ainda mora com o ex: - Já deu o que tinha que dar

02/04/2020 | 18:10



Depois de ser chamada de Rainha da Quarentena ao posar topless no Instagram, Luciana Gimenez contou que ainda mora com o ex, Marcelo Carvalho, durante uma live ao lado da humorista Gessica Kayane, na última quarta-feira, dia 1º.

Segundo a colunista Patrícia Kogut, Luciana falava sobre mudança de casa quando comentou sobre morar com o ex-marido e maturidade que os dois precisam ter:

- Aluguei um apartamento, feliz da vida. Apartamento dos sonhos. O meu não é mobiliado, estava vazio, não tinha nada dentro. Fui lá pensando: Vai dar certo. Porque eu ainda moro no mesmo apartamento que o meu ex. É muito moderno, a gente se respeita, maravilhoso, só que já deu. Já deu o que tinha que dar. Mas a gente é amigo. Todo mundo aqui é educado e cada um se respeita. Importante é sempre ter respeito.

Depois, Luciana comentou sobre os problemas que teve com a mudança por conta do coronavírus:

- Fui lá, comprei os móveis. Aluguei o apartamento em janeiro. Aí deu o coronavírus. Iam entregam os móveis no final de março. Está tudo fechadinho, fecharam as fábricas. Estou pagando aluguel, mas não consigo me mudar porque não tenho os móveis. O apartamento está pronto, pintado.

Por fim, a apresentadora brincou sobre o distanciamento social:

- Eu sou baladeira. Quando me soltarem, você não está entendendo. Vou passar cinco dias na rave. Não aguento mais!