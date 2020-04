Cauã Reymond conta como é sua rotina em quarentena e fala sobre atuar com a ex, Alinne Moraes: - Trabalhar com ela é natural

02/04/2020 | 18:10



O mundo está vivendo uma pandemia do novo coronavírus e, com isso, a principal indicação da Organização Mundial da Saúde é evitar ao máximo sair de casa, se possível. Cauã Reymond, por exemplo, está isolado junto com a esposa Mariana Goldfarb. Antes, ele estava trabalhando de forma intensa nas gravações da trama Em Seu Lugar, novela que deve estrear depois de Amor de Mãe, na TV Globo. Com o trabalho interrompido, o astro falou com o jornal O Globo sobre como está sua rotina:

- Por incrível que pareça, os dois primeiros dias de quarentena foram de descanso, parecia um momento de respiro. Mas logo entendi que não era só uma pausa. É um novo processo, um período de aprendizado. Estou meditando, me exercitando, lendo, estudando inglês online, assistindo algum filme que eu já tenha visto e gostei muito ou aquele que há tempos queria ver e não conseguia, além de séries e documentários.

Mesmo com o isolamento, ele ainda consegue ter um tempinho para sua filha, Sofia, fruto de seu relacionamento com Grazi Massafera:

- Mas a Sofia também aparece e irá retornar novamente para passar uns dias com a gente.

Na novela, Cauã fará dois irmãos gêmeos e irá contracenar com sua ex, Alinne Moraes. Sobre esse reencontro, ele contou:

- Para mim, trabalhar com ela é natural. Nós tínhamos facilidade em encontrar certas situações pelo fato de nos conhecer. A comunicação era muito mais fácil, tanto em relação a um irmão quanto ao outro. Sou admirador da carreira que a Alinne construiu, uma carreira muito bonita. Estava sendo ótimo. Espero que a gente possa voltar às gravações logo porque é estranho interromper um processo tão intenso e ficar um pouco parado, sem saber como as coisas vão se desenrolar. Sei que isso está acontecendo com todo mundo, mas estou torcendo para que tudo volte ao normal e que o coronavírus não atinja o país com tanta força.