Mulher é morta durante briga com o companheiro em Santo André

02/04/2020 | 17:39



Uma mulher, que ainda não foi identificada, foi encontrada morta por volta das 12h desta quinta-feira (2) na Rua Alemanha, no Parque das Nações, em Santo André.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima, de cor parda, aproximadamente 1,60 de altura, magra, aparentando 25 anos, foi morta por companheiro durante discussão do casal.

Durante patrulhamento de rotina, agentes foram acionados para comparece ao local dos fatos. No endereço, encontraram a vítima caída no chão, entra a rua e a calçada, sendo atendida por equipe do Samu (Serviço da Atendimento Móvel de Urgência), que constatou óbito. Além disso, alguns curiosos e vizinhos, que acompanhavam a ação.

Um deles relatou aos policiais que saiu de casa para pegar correspondências quando presenciou um casal brigando dentro de um Fiat Palio cinza. Em determinado momento, viu uma mulher saindo do veículo pela porta do passageiro, retornando para o interior pela porta de trás. Instantes depois, o motorista, que também não foi identificado, saiu do carro, retornando pela porta traseira.

Nova discussão foi ouvida pela testemunha e na sequência o motorista desceu novamente do automóvel e ficou do lado de fora com as mãos na cabeça durante alguns minutos. O suspeito abriu então a porta de trás do carro, retirou o corpo da mulher e fugiu.

Exame necroscópico, toxicológico, coleta de material biológico das unhas da vítima, de gravidez e coleta de impressão digital da vítima foram solicitados.

O caso foi registrado como feminicídio na setor de homicídios da Delegacia Seccional de Santo André.