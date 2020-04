Bolsas de NY fecham em alta com disparada do petróleo

02/04/2020 | 17:26



As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 2, sustentadas pelo otimismo no mercado de petróleo após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizar uma possível trégua na guerra de preços entre a Arábia Saudita e a Rússia. A divulgação de dados fracos referentes à economia americana, entre eles o recorde histórico nos pedidos de auxílio-desemprego, trouxeram volatilidade ao pregão, mas não impediram as ações de terminarem em território positivo.

O índice Dow Jones fechou em alta de 2,24%, aos 21.413,44 pontos, o S&P 500 avançou 2,28%, a 2.526,90 pontos, enquanto o Nasdaq subiu 1,72%, a 7.487,31 pontos.

Uma certa cautela predominou entre investidores no início do dia, após o Departamento do Trabalho dos EUA divulgar que o número de solicitações de auxílio-desemprego subiu 3,3 milhões na semana passada e atingiu o maior nível da história, de 6,648 milhões.

A alta foi maior que a esperada por analistas ouvidos pelo jornal The Wall Street Journal, que projetava avanço de 3,1 milhões. "O enorme aumento no volume de pedidos, embora de alguma forma esperado, é impressionante", avalia a Stifel.

Outro indicador que também bateu recorde negativo foi o índice de condições empresariais de Nova York, que caiu de 51,9 em fevereiro para 12,9 em março, patamar mais baixo registrado na série histórica. O dado, divulgado no final da manhã pelo Instituto para Gestão de Oferta (ISM, na sigla em inglês), fez as bolsas nova-iorquinas firmarem movimento de queda.

No entanto, o cenário se inverteu alguns minutos depois, quando Trump escreveu no Twitter que havia conversado com o príncipe da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Segundo o presidente americano, o saudita estaria em contato com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre a crise no mercado de energia global. O republicano afirmou que esperava corte na produção de petróleo entre 10 milhões e 15 milhões de barris por dia (bpd).

O Kremlin negou a informação de que Putin tivesse conversado com bin Salman e, segundo a agência Dow Jones Newswires , fontes do país árabe disseram que a estimativa de Trump era exagerada. Mesmo assim, o otimismo contaminou as cotações de petróleo, com os contratos mais líquidos de WTI e Brent encerrando a sessão com avanços superiores a 20%.

O quadro impulsionou as ações das petroleiras. O papel da ExxonMobil fechou em alta de 7,26%, o da Chevron ganhou 11,11% e o da Occidental Petroleum saltou 18,76%. Já o subíndice de energia do S&P 500 registrou avanço de 9,12%.

Em relatório enviado a clientes, a Capital Economics projeta que os mercados acionários terão retomada ainda mais rápida do que a da economia em geral. "As ações americanas devem atingir os níveis mínimos nos próximos meses. Dado que esperamos uma recuperação econômica rápida, acreditamos que haverá também uma recuperação significativa das ações no segundo semestre do ano", prevê a consultoria.

