Os 50 carros mais vendidos na América Latina em 2020 (até agora)

Leo Alves

Do Garagem360



03/04/2020 | 13:48



A consultoria Focus2Move divulgou recentemente os dados de vendas de carros na América Latina. Os dados, que incluem as vendas dos meses de janeiro e fevereiro, mostram um amplo domínio do Chevrolet Onix, que vendeu praticamente o dobro do segundo colocado, o Ford Ka.

Na galeria a seguir, confira quais foram os 50 carros mais vendidos nos países latino-americanos em 2020.

Carros mais vendidos na América Latina

Foto: Divulgação 1- Chevrolet Onix: 43.341 unidades Foto: Divulgação 2- Ford Ka: 24.034 unidades Foto: Divulgação 3- Nissan Versa: 23.208 unidades Foto: Divulgação 4- Toyota Hilux: 20.067 unidades Foto: Divulgação 5- VW Gol: 18.044 unidades Foto: Divulgação 6- Chevrolet Onix Plus: 17.845 unidades Foto: Divulgação 7- Renault Kwid: 16.981 unidades Foto: Divulgação 8- Hyundai HB20: 15.215 unidades Foto: Divulgação 9- Nissan Kicks: 14.843 unidades Foto: Divulgação 10- Chevrolet Beat: 14.816 unidades Foto: Divulgação 11- VW Polo: 14.588 unidades Fotos: Divulgação 12- Toyota Corolla: 13.316 unidades Foto: divulgação 13- Chevrolet Aveo: 12.983 unidades Foto: Divulgação 14- Fiat Argo: 12.355 unidades Foto: Divulgação 15- Jeep Renegade: 12.182 unidades Foto: Divulgação 16- Fiat Strada: 11.689 unidades Foto: Divulgação 17- Renault Sandero: 11.628 unidades Foto: Divulgação 18- Kia Rio: 11.578 unidades Foto: Divulgação 19- VW T-Cross: 11.546 unidades Foto: Divulgação 20- Fiat Toro: 11.492 unidades Foto: Divulgação 21- Hyundai Creta: 11.306 unidades Foto: Divulgação 22- Toyota Yaris: 11.243 unidades Foto: Divulgação 23- Nissan NP300 (Frontier): 10.243 unidades Foto: Divulgação 24- Fiat Mobi: 10.620 unidades Foto: Divulgação 25- Nissan March: 10.570 unidades Foto: Divulgação 26- Jeep Compass: 10.500 unidades Foto: Divulgação 27- Honda HR-V: 10.444 unidades Foto: Divulgação 28- Ford EcoSport: 9.151 unidades Foto: Divulgação 29- VW Virtus: 9.070 unidades Foto: Divulgação 30- VW Saveiro: 8.876 unidades Foto: Divulgação 31- Ford Ranger: 7.526 unidades Foto: Divulgação 32- Renault Duster: 7.125 unidades Foto: Divulgação 33- Toyota RAV4: 7.080 unidades Foto: Divulgação 34- VW Vento: 6.863 unidades Foto: Divulgação 35- VW Jetta: 6.276 unidades Foto: Divulgação 36- Kia Sportage: 6.251 unidades Foto: Divulgação 37- VW Amarok: 6.076 unidades Foto: Divulgação 38- Renault Logan: 6.020 unidades Foto: Divulgação 39- Honda Civic: 5.595 unidades Foto: Divulgação 40- Hyundai Accent: 5.462 unidades Foto: Divulgação 41- Suzuki Swift: 5.457 unidades Foto: Divulgação 42- Fiat Cronos: 5.376 unidades Foto: Divulgação 43- Chevrolet Spark: 5.255 unidades Foto: Divulgação 44- Hyundai Grand i110: 5.207 unidades Foto: Divulgação 45- VW Fox: 5.141 unidades Foto: Divulgação 46- Chevrolet S10: 4.987 unidades Foto: Divulgação 47- Renault Oroch: 4.975 unidades Foto: Divulgação 48- Honda CR-V: 4.961 unidades Foto: Divulgação 49- Mazda3: 4.943 unidades Foto: Divulgação 50- Nissan Sentra: 4.928 unidades