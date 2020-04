O que é libido? Os termos mais procurados na internet pelos brasileiros

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



02/04/2020 | 16:18



A SEMrush apurou quais são as palavras mais pesquisadas seguidas de “O que é” em mecanismos de busca como o Google, Yahoo e Bing. E a campeã foi “O que é libido”, com 1,3 milhão de pesquisas entre janeiro e dezembro de 2019. Outro termo que também teve bastante destaque foi “O que é TBT” – que representa uma gíria popular nas redes sociais que significa Throwback Thursday e popularizada pelas redes sociais. Recebeu 1,1 milhão de buscas pelos brasileiros.

Outro destaque importante foi para o interesse dos brasileiros em buscar sobre autismo e depressão. O significado do primeiro termo foi pesquisado 576 mil vezes enquanto o segundo termo foi buscado 572 mil vezes.

Já o termo “coach” foi pesquisado 423 mil vezes em 2019. O termo é amplamente difundido em diversos países como uma prática que significa uma relação entre uma pessoa mais experiente e outra que será orientada ou mentorada para se desenvolver em algum aspecto, seja pessoal ou profissional.

Logo atrás, uma pesquisa que chama atenção é o interesse dos brasileiros no termo “o que é cidadania”. Foram 419 mil buscas ao longo do ano pelo significado dos direitos e deveres de um indivíduo. Por outro lado, verificou-se um volume de pesquisas pelo “o que é bullying”, totalizando 412 mil.

A busca por “o que é democracia” foi realizada 391 mil vezes, “o que é comunismo” recebeu 333 mil pesquisas, “o que é capitalismo” outras 316 mil e “o que é socialismo” apareceu com 290 mil.

Questões ligadas à sexualidade também geram dúvidas nos brasileiros e isso foi constatado na medida em que “o que é transexual” foi pesquisado 289 mil vezes e o “significado de LGBT”’ foi procurado 205 mil vezes. O que antigamente era conhecido como paquera, hoje em dia chama-se “crush”, e o termo foi pesquisado 335 mil vezes por aqueles que ainda não se sentiam familiarizados.

Por fim, o estudo da SEMrush apurou que o termo “o que é racismo” foi pesquisado 260 mil vezes em 2019 pelos brasileiros.

