Ator de Law & Order está inconsciente na UTI com suspeita de coronavírus

02/04/2020 | 16:10



Amanda Kloots, dançarina e personal trainer de celebridades, fez um desabafo emocionante em seu perfil do Instagram. Amanda revelou que seu marido, o ator Nick Cordero, de 41 anos de idade, está internado na UTI com suspeita de coronavírus. Nick, que participou de séries como Law & Order: Special Victims Unit, Blue Bloods e do filme Despedida em Grande Estilo, com Morgan Freeman e Michael Cain, está atualmente inconsciente e, de início, foi diagnosticado com uma pneumonia.

Meu doce marido precisa de suas orações, por favor. Nick está doente há algum tempo, e nos disseram na semana passada que era pneumonia. Infelizmente, achamos que ele foi diagnosticado incorretamente e estamos aguardando para saber se é, na verdade, COVID. Ele está com medo, na UTI e agora inconsciente para que seu corpo possa receber oxigênio suficiente. Estamos todos tentando permanecer positivos e fortes, sabendo que ele está com os melhores cuidados. Eu sinto muita falta dele. Não estou autorizada a visitar, é claro, e não posso fazer nada para ajudá-lo. Nick também está com medo, isso foi de mal a pior. Ele não pode comer ou beber, está muito fraco e com dificuldade para respirar. Elvis e eu estamos nos sentindo bem. Meu marido está lutando como um campeão, mas isso é sério. Por favor, fiquem todos em casa. Obrigada a todos que nos ajudaram até agora, vocês sabem quem são e são todos anjos.

Que triste, não é? Desejamos que ele se recupere logo!