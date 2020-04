Giovanna Ewbank revela desejo e mostra que está com memória fraca na gravidez

02/04/2020 | 16:10



Giovanna Ewbank contou a Fábia de Oliveira sobre desejos em sua primeira gravidez. A atriz, que já é mãe de Titi, de seis anos de idade, e Bless, de cinco anos de idade, com Bruno Gagliasso, está com vontade de comer... tomate!

Eu não tô tendo muitos desejos. Tem uma coisa em específico que eu tô comendo todos os dias e que eu tenho desejo de salivar, que é o tomate. Eu sempre gostei de tomate, mas é uma coisa que agora parece que meu corpo pede. E é um tomate específico, o tomate caqui, aquele bem grandão.

E antes mesmo de descobrir a gravidez, ela já estava com um desejo: um doce de suspiro com banana, que o pai dela faz:

Bem no início da gravidez, antes de eu descobrir que estava grávida, eu liguei pro meu pai que mora em São Paulo e disse que ele precisava vir ao Rio, porque eu estava com muito desejo do doce de banana com suspiro, que é um doce que ele fazia na minha infância. E eu perguntava quando ele viria ao Rio, porque eu precisava comer o doce, e não sabia o que estava acontecendo, porque eu sentia muita vontade. Eu não sabia ainda que eu estava grávida. Duas semanas depois eu descobri a gravidez e meu pai veio pro Rio só pra fazer o doce de suspiro com banana. São as duas coisas que eu tive desejo mesmo.

E a memória, ó...

Em um vídeo novo no canal de Giovanna, ela respondeu sobre opiniões dos fãs sobre ela, e revelou que anda sonolenta com a gestação:

Nesse momento que não posso tomar um energético, não posso tomar uma cápsula de cafeína, fica mais difícil, a gente fica com muito sono.

E que, como a maioria das grávidas, sua memória também não está das melhores:

Antes de a gente começar a gravar eu falo: Me lembra de tudo, que que eu tô fazendo aqui?

Aliás, ela esqueceu respostas algumas vezes no vídeo, comprovando sua fala. Sobre se perdoa fácil ou não, ela respondeu:

Depende da situação... Têm coisas que ficam guardadas, mas perdoo fácil sim. Perdoo, mas não tenho mais confiança na pessoa.