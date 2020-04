Ossa disponibiliza conteúdos nas redes sociais

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



02/04/2020 | 15:47



Não é possível assistir, pelo menos neste mês, a apresentação de uma orquestra sinfônica. Isso não quer dizer, no entanto, que o público ficará afastado da música de qualidade. É que a Ossa (Orquestra Sinfônica de Santo Andre) tratou de encurtar a distância de suas ondas sonoras e tem disponibilizado conteúdos em suas redes sociais (Facebook, Instagram e YouTube). Trata-se do projeto #OSSAemCasa, idealizada pelo maestro Abel Rocha.

Os quadros contam com dicas, comentários e bate-papos relacionados ao universo das orquestras. Entre eles tem o #OSSAnoSofá, com vídeos postados toda terça e sábado, às 18h, em que o maestro fala sobre obras, termos, estruturas musicais e compositores.

No primeiro vídeo postado, Rocha lembrou os 250 anos do nascimento de Ludwig von Beethoven. Para tanto, comentou a sinfonia n. 3 – Eroica, escrita no início do século XIX. A obra foi gravada em apresentação da orquestra no Teatro Municipal de Santo André Flavio Florence em junho de 2015.

A programação conta ainda com a #DicadaOSSA, às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12h, que apresentará os integrantes da orquestra. Às 18h, o público poderá conferir a dica do dia, com informações sobre músicas diferentes, instrumentos, curiosidades e repertório.

E a cada semana, o #CineOSSA trará um convidado ligado ao meio cultural brasileiro para comentar um filme com temática relacionada à música orquestral. Junto com os comentários e dicas dos filmes, também serão dadas sugestões de obras do repertório da orquestra relacionada com a temática. O #CineOSSA irá ao ar às quintas-feiras, às 18h.