02/04/2020 | 15:50



O Banco Mundial aprovou nesta quinta-feira, 2, um conjunto de medidas de apoio a países em desenvolvimento que estão sendo afetados pela pandemia de coronavírus. O primeiro grupo de projetos, no valor de US$ 1,9 bilhão, ajudará 25 países e faz parte de um montante de US$ 160 bilhões que a instituição pretende fornecer nos próximos 15 meses.

"O programa econômico amplo terá como objetivo reduzir o tempo de recuperação, criar condições de crescimento, apoiar pequenas e médias empresas e ajudar a proteger os pobres e vulneráveis", diz o Banco Mundial em nota.

Da montante inicial, a Índia receberá US$ 1 bilhão, por exemplo, e o Equador, US$ 20 milhões.