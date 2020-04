Governo recruta 'exército da saúde'

Do Diário do Grande ABC



02/04/2020 | 15:35



O Ministério da Saúde está convocando profissionais da área de todo o País. Todos serão capacitados para o enfrentamento da Covid-19. O exército da saúde, como vem sendo chamado, será treinado por curso a distância, de acordo com a portaria 639 de 31 de março de 2020.

“Muitíssimo interessante essa iniciativa do Ministério da Saúde: cadastrar, capacitar, certificar e comunicar aos Conselhos quais são os não aderentes. Temos aqui aberto o caminho (mais que correto) da recertificação, no momento, centrado em prioridades de saúde e solução de um problema emergencial. Mais um grande passo em direção à qualificação dos profissionais de saúde no Brasil”, diz José Luiz Gomes do Amaral, presidente da APM (Associação Paulista de Medicina).