Investidor estrangeiro retira R$ 1,007 bilhão da B3 em 31/03

02/04/2020 | 15:24



Os investidores estrangeiros retiraram R$ 1,007 bilhão da B3 no pregão da última terça-feira, 31. Naquele dia, o Ibovespa fechou em queda de 2,17%, aos 73.019,76 pontos. O giro financeiro foi de R$ 23,8 bilhões.

No acumulado de março, o saldo de investimentos estrangeiros na Bolsa ficou negativo em R$ 24,207 bilhões, resultado de compras de R$ 351,454 bilhões e vendas de R$ 375,662 bilhões. É a maior retirada nominal para um mês de março em toda a série histórica, que vem desde 1995.

Marcado pelo início da crise da covid-19 e também pelo choque de preços do petróleo, março foi um mês de alta volatilidade, com seis acionamentos do circuit breaker, mecanismo que interrompe as negociações quando o Ibovespa recua mais do que 10%.

No ano, a saída líquida de estrangeiros soma R$ 64,337 bilhões. O número também representa um recorde negativo em termos nominais.