Marcos Mion fala sobre luta pelos autistas e sua relação com o filho: - Isso é o que mais me motiva

02/04/2020 | 15:10



O Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, celebrado nesta quinta-feira, dia 2 de abril, é uma data criada pela ONU para conscientizar as pessoas sobre esse transtorno de desenvolvimento que atinge cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. Para lembrar a ocasião, o apresentador Marcos Mion falou com o jornal Extra sobre a causa que se tornou sua bandeira, entrou no dia a dia de outras famílias e se transformou em lei.

Em 2014, o apresentador tornou público o autismo do filho Romeo, hoje com 14 anos de idade. Segundo ele, esse tempo foi necessário para que ele estivesse preparado para falar com propriedade do assunto, e também para defender o filho do preconceito:

- [Eu] Sabia que representaria uma comunidade gigante e queria honrar o trabalho de conscientização que já foi feito antes de mim. E, claro, porque se trata de outra pessoa, meu filho, tínhamos que ter tudo seguro e preparado para ele não sofrer preconceito. O propósito da minha vida é ser voz para meu filho e para os mais de dois milhões de famílias autistas no Brasil. Isso é o que mais me motiva.

A luta de Mion pelos direitos e necessidades das pessoas portadoras de autismo vem rendendo bons resultados. No começo do ano, o Senado sancionou uma lei que determina a criação da carteira nacional de identificação do autista, garantindo os direitos que as pessoas nessa condição têm, nas áreas da saúde, educação e prioridade em atendimentos. A lei leva o nome de Romeo Mion.

Além disso, o apresentador mantém um grupo pró-autismo nas redes sociais, que já conta com 200 mil participantes, criando uma rede de apoio e de troca de informações e experiências, combatendo o preconceito e a desinformação sobre o assunto.

- O autismo não é uma deficiência visível. Não é óbvio que a pessoa seja. A solidariedade que estamos aprendendo a dar ainda mais valor nesses tempos de coronavírus já existe ali e gera muito conforto a milhares de famílias.