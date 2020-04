PlayStation Plus em abril: Uncharted 4: A Thief’s End e DiRT Rally 2.0 estão gratuitos

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



02/04/2020 | 12:48



A PlayStation anunciou os jogos gratuitos do serviço de assinatura PlayStation Plus para abril. Os títulos disponíveis são Uncharted 4: A Thief’s End e DiRT Rally 2.0. Ambos podem ser baixados a partir da próxima terça-feira (7). A promoção vai até 4 de maio.

PlayStation Plus em abril

Sucesso da produtora Naughty Dog, Uncharted 4: A Thief’s End traz o caçador de tesouros aposentado Nathan Drake de volta à ação. O jogador embarca em uma jornada pelo globo, perseguindo uma conspiração histórica que talvez esconda um tesouro pirata famoso. Será necessário pensar rápido, usar armas improvisadas e até estar disposto a colocar a vida do personagem em risco para fechar o game.

Já DiRT Rally 2.0 é um simulador de corridas realista. Nele, o gamer deve acelerar seu carro de rally em pistas reais de off-road na Nova Zelândia, Argentina, Espanha, Polônia, Austrália e nos Estados Unidos. É possível desenvolver equipe e veículos com estratégias de corrida para participar de uma seleção variada de Eventos e Campeonatos tanto na Campanha de Carreira quanto no competitivo ambiente online.

Vale lembrar que os assinantes da PlayStation Plus contam com outros benefícios além dos games gratuitos. Entre eles: a possibilidade de jogar no modo multiplayer online, ter acesso a descontos exclusivos na PlayStation Store e contar com 100 GB de armazenamento em nuvem para fazer upload dos jogos salvos e transferi-los de um PS4 para outro.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, você descobre os 25 videogames mais vendidos de todos os tempos, de acordo com o VGChartz (clique na imagem para conferir a legenda):