Covid-19: seu computador pode ajudar na busca por tratamentos; saiba como

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



02/04/2020 | 12:48



Qualquer pessoa no mundo com um PC, laptop ou Mac, com conexão à internet, pode ajudar cientistas na busca por compostos químicos que podem ser eficazes contra a Covid-19. Pelo menos, é isso que empresa de tecnologia IBM anunciou em um novo projeto colaborativo chamado OpenPandemics – Covid-19.

A ideia é que computadores de voluntários realizem pequenos experimentos virtuais, como identificar compostos químicos, incluindo os existentes nos medicamentos, que poderiam ser usados como possíveis tratamentos ao Covid-19. Os que se mostrarem promissores serão submetidos a mais testes e análises.

O projeto, desenvolvido e liderado pela Scripps Research, será hospedado no World Community Grid da IBM – um recurso computacional de crowdsourcing fornecido gratuitamente para os cientistas.

Os voluntários fazem o download de um aplicativo que funciona quando seus dispositivos estão ociosos ou com pouco uso. Operando em segundo plano discretamente e sem diminuir a velocidade dos sistemas dos usuários, o app distribui atribuições computacionais e retorna cálculos concluídos aos pesquisadores, tudo via nuvem da IBM.

Os voluntários não precisam ter nenhum conhecimento técnico especial para participar. O processo é automático. As informações pessoais nunca são compartilhadas e o software não pode acessar arquivos pessoais ou comerciais. Caso deseje se inscrever, clique aqui .

Crowdsourcing

Com o poder de crowdsourcing, o OpenPandemics poderá executar centenas de milhões de cálculos necessários para simulações. Isso deve ajudar os cientistas a acelerar o processo de descoberta ou reposição de medicamentos, tradicionalmente realizado mais lentamente em um laboratório tradicional.

Como em todos os projetos do World Community Grid, os dados gerados por esse esforço serão disponibilizados ao público.

O projeto OpenPandemics no World Community Grid complementa os outros recursos que a IBM disponibilizou recentemente para pesquisadores que lutam contra a doença. Por exemplo, o supercomputador Summit da IBM está sendo usado pelo Departamento de Energia dos EUA para ajudar a identificar compostos químicos que podem potencialmente combater o vírus.

O World Community Grid é uma iniciativa de responsabilidade social da IBM. Até o momento, mais de 770.000 pessoas e 450 organizações contribuíram com quase dois milhões de anos de poder computacional para apoiar 30 projetos de pesquisa. Entre eles, estudos sobre câncer, Ebola, Zika e malária e AIDS, além de projetos para o desenvolvimento de melhores sistemas de filtragem de água e coleta de energia solar.

Os dados dos projetos do World Community Grid são sempre compartilhados com o mundo. Até o momento, mais de 50 artigos científicos foram publicados. O poder computacional é fornecido gratuitamente como crowdsourcing, permitindo que os pesquisadores ampliem, busquem novas abordagens e acelerem os processos de pesquisas.

Para mais informações sobre o projeto da Scripps Research no World Community Grid, clique aqui.

