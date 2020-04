Enfermeiro que morreu com suspeita de coronavírus é enterrado em Santo André

Yasmin Assagra e Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



02/04/2020 | 12:21



O enfermeiro Idalgo Moura dos Santos, 45 anos, morreu com suspeita do novo coronavírus após ficar 11 dias internado, sendo oito deles na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), no Hospital Municipal de Tatuapé, onde já trabalhava. Idalgo foi enterrado na tarde desta quarta-feira (1), no cemitério Santo André, na Vila Humaita, onde teve um enterro rápido e com poucas pessoas. O exame chegou a ser feito, mas o diagnóstico ainda não foi divulgado.

Idalgo morava no Jardim Patentes, divisa de São Caetano com São Paulo, e segundo o irmão, o técnico em segurança do trabalho, Agnelo Moura dos Santos, 39 anos, o enfermeiro não era diabético ou hipertenso, e teve apenas pedras no rim há um mês atrás. “Em seu plantão, ele (Idalgo) já estava com diarréia e febre, tanto que chegou em casa e dormiu muito. No dia seguinte, foi trabalhar e na metade do plantão foi internado", declara.

“Idalgo tinha imunidade baixa pois estava fazendo uma dieta, acredito que isso tenha prejudicado bastante”, declara ainda o irmão, que observou que o corpo do profissional já não respondia mais as adrenalinas que recebia na unidade de saúde. “Segurou por quase 13 dias mas não resistiu”, lamentou. A declaração de óbito consta a morte por insuficência respiratória a esclarecer.