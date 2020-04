Preta Gil exibe fios brancos no cabelo e reflete: Valores que o coronavírus causou

02/04/2020 | 12:11



Preta Gil fez as pazes com o cabelo! Se antes a cantora se desesperava para não deixar que os fios brancos dominassem na cabeça, agora, após ter enfrentando o coronavírus, a artista explicou que possui uma nova visão sobre como encarar a aparência.

Em foto publicada no Instagram, Preta não se intimidou em exibir os fios brancos de cabelo. Na legenda, ela refletiu sobre como a quarentena e o fato de ter sido diagnosticada com o coronavírus mudou seu modo de encarar as coisas:

Há 20 dias eu me desesperava caso deixasse alguns fios brancos aparecerem do meu cabelo, eu pintava religiosamente de 15 em 15 dias e eu até tenho tinta pra eu mesma pintar, mas comecei a refletir e gostar dos meus poucos fios brancos, além deles simbolizarem o meu amadurecimento, eles também simbolizam a transformação de valores que o corona causou e está causando em mim, disse.

E afirmou que passou a gostar dos fios, mais naturais, se sentindo livre para novos hábitos:

Estou gostando deles e de me sentir mais natural e principalmente de me sentir livre! Quando eu quiser e tiver vontade de pintá-los, vou pintar, mas com outro sentido!!! Isso vale pra tanta coisa nas nossas vidas, que mesmo sem querer, estamos sendo obrigados a repensar!!! E vocês, que hábitos já estão mudando??? Vamos conversar nos comentários!!!