Kim Kardashian exibe machucados após briga com a irmã, Kourtney Kardashian

02/04/2020 | 12:10



Como você viu, Kim Kardashian teve uma briga séria com a irmã, Kourtney Kardashian, no reality show da família, o Keeping Up With The Kardashians. A discussão foi tão grave que rendeu até uma luta, com direito a empurrões, socos, tapas e chutes. Mas até então, ninguém tinha entendido muito bem qual era o motivo do embate. Felizmente, as irmãs mataram a nossa curiosidade em um vídeo divulgado na última quarta-feira, dia 1º.

O vídeo, que na verdade é um teaser do próximo episódio do reality, mostra Kourtney conversando com as irmãs depois que o atrito entre ela e Kim se tornou físico.

- Vocês acham que eu quero vir para esse ambiente negativo? Todas as m****s de dias?, disparou Kourt.

- Mas como chegamos nisso? Eu pensei que estávamos falando sobre a Kendall, apontou Khloé.

- Oh, meu Deus. Nós seguimos. Acabou. Aquela conversa acabou. [...] Todos os dias é a sua p***a de postura, é a sua [aponta para Kim] p***a de postura. Todos os dias. Quando não estamos filmando, você é uma pessoa completamente ok, quando não estamos nesse ambiente, rebateu a irmã mais velha.

- Então, na real... Você deveria ir, alegou Kim.

- Eu não quero ficar perto da sua bunda gorda, ok?, respondeu Kourtney.

- Então vai!, gritou a esposa de Kanye West.

No teaser, ainda vemos os depoimentos de Kourtney e Khloé. Enquanto a ex de Scott Disick diz que aquele ambiente é totalmente negativo e que ela não conseguia mais tolerar todas as críticas, a mãe de True alega não entender como a situação chegou naquele ponto.