Cardi B é hospitalizada após sentir dores no estômago

02/04/2020 | 10:10



Na noite da última quarta-feira, dia 1, Cardi B foi levada ao hospital após passar vários dias com dores no estômago. A informação foi dada pela própria rapper, em um tweet que foi excluído na manhã de quinta-feira e acabou viralizando nas redes sociais. Na mensagem com um emoji chorando, ela afirmava:

Honestamente, porque estou com alguns problemas estomacais há quatro dias, fui ao pronto-socorro ontem à noite e felizmente estou me sentindo muito melhor. Espero que amanhã eu não sinta mais dor.

Segundo o Metro UK, Cardi também postou uma foto da pulseira de identificação do hospital em seu braço, que foi igualmente apagada. A cantora parece já estar se recuperando em casa, pois postou uma tirinha do Pato Donald em seu Instagram, na qual está escrito:

Quando você está com fome, mas toda a comida que tem em casa precisa ser cozinhada.

No último domingo, dia 29, a cantora já havia reclamado de um desconforto no estômago por meio de outro tweet, que ainda está disponível em sua timeline:

Estou com uma dor de estômago tão desconfortável nas últimas 24 horas. Estou tão irritada com isso.

Nas últimas semanas, Cardi B atraiu olhares por conta de um vídeo no qual ela fala sobre o coronavírus e que chegou a ser mixado em diferentes músicas, entre elas a de um DJ que ficou famosa em vários países e apareceu nas mais tocadas do Itunes. Em seu Instagram, ela publicou um print da lista de mais tocadas e disse:

O fato de que essa maldita música do coronavírus está na lista [de mais tocadas] do iTunes... Esperem... Deixem-me falar com o Dj e a [gravadora] Atlantic para que eu consiga minhas malditas moedas.