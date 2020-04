Bianca Bellucci

02/04/2020 | 09:48



O Tinder conta com duas versões pagas: Tinder Gold e Tinder Plus. Em ambas, é possível ter acesso a recursos extras. Entre eles, está o Passaporte, que permite ao usuário mudar sua localização e se conectar com pessoas de outras cidades e até países diferentes. Durante a quarentena do covid-19, o aplicativo de namoro vai liberar esta função para todos. A ideia é afastar a solidão que pode aparecer no período. Ficará disponível até 30 de abril.

Para usar o Passaporte é simples. Vá até as configurações do aplicativo, toque em “Localização” e adicione o local que você quer visitar virtualmente. As pessoas curtidas no caminho podem visualizar seu perfil até 24 horas após a mudança de região. O usuário pode acessar uma cidade de cada vez, mas é possível mudar a localização quantas vezes quiser.

