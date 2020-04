Prior ganha mais de um milhão de seguidores após deixar BBB20 e Neymar envia mensagem: O título era seu!

02/04/2020 | 09:10



Felipe Prior deixou o BBB20 mas segue fazendo sucesso fora do confinamento! Na última quarta-feira, dia 1, o brother publicou no Instagram Stories o print de uma conversa que teve com Neymar Jr., que ao lado de Gabigol e outros jogadores de futebol lideraram a torcida pela permanência do arquiteto no jogo.

Ney! Não consegui dormir até agora. Tô muito feliz pela sua torcida. Quando me falaram, surtei. Você deve ter visto eu dizendo lá sobre você. Te admiro muito. Adorei os vídeos. Obrigado mesmo de coração, escreveu ele para Neymar.

O craque do Paris Saint Germain surpreendeu Prior pela resposta e disse que o brother era o dono do título de vencedor do reality show e, para completar, convidou o rapaz para assistir um jogo da seleção brasileira:

Boa molecão! Parabéns pelo programa, foi fera demais, o título era seu. Agora, bem-vindo ao mundo real e que Deus possa te abençoar e te conduzir nesse mundo maluco. Abraço e quando quiser ir ver um jogo da seleção.... chamar, diz a mensagem que foi parcialmente escondida como você vê na foto acima.

O ex-BBB ainda comentou durante o programa BBB - A Eliminação exibido pelo Multishow como foi se deparar com a torcida de pessoas famosas, como o jogador e Bruna Marquezine, ex-namorada dele:

- Fiquei assustado. Sério, Neymar torcendo para mim? Que demais! Jamais passou pela minha cabeça que isso tomaria essa proporção de competição, até Bruna e Neymar!, disse em entrevista para Bruno de Luca, Vivian Amorim e Titi Muller.

Em meio ao alvoroço causado pelo paredão, Prior também viu seu número de seguidores crescer no Instagram. Durante papo com Fernanda Keulla na Rede BBB, assim que saiu do confinamento, Prior descobriu que pulou de cerca de 1400 seguidores para 3,8 milhões de internautas acompanhando seu perfil. Na manhã desta quinta-feira, dia 2, o arquiteto já acumula 4,9 milhões de seguidores.