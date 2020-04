Por coronavírus, MotoGP adia etapa da França; temporada agora começa na Itália

02/04/2020 | 08:40



O surto global do novo coronavírus, denominado covid-19, causou mais consequências na motovelocidade pela sexta vez. Nesta quinta-feira, a Federação Internacional de Motociclismo (FIM, na sigla em francês) e a Dorna Sports, empresa organizadora da modalidade, anunciaram que a etapa da França, no circuito de Le Mans, das categorias MotoGP, Moto2 e Moto3, que aconteceria no dia 17 de maio, foi adiada.

Inicialmente, a prova na França seria a sexta da temporada de 2020, mas o cronograma foi sofrendo modificações por conta da epidemia do novo coronavírus. A etapa do Catar, no último dia 8, teve apenas a Moto2 e Moto3, que já estavam no país árabe para testes de pré-temporada. Depois, a corrida da Tailândia foi adiada para o dia 4 de outubro, a das Américas, em Austin, nos Estados Unidos, passou para 15 de novembro, a da Argentina para o final de semana seguinte e o da Espanha ficou sem data definida.

De acordo com a FIM e a Dorna Sports, uma nova data para a realização da etapa da França não foi definida ainda pelo fato de ninguém saber quando acabará a pandemia da covid-19. As entidades prometem uma definição o mais breve possível. "A paralisação por conta do coronavírus obrigou o adiamento do evento", se limitou a dizer a FIM e a Dorna Sports em um comunicado oficial nesta quinta-feira.

Com o adiamento da prova em Le Mans, a abertura da temporada de 2020 agora é prevista para acontecer no dia 31 de maio em Mugello, na Itália, mas a corrida também corre risco de adiamento junto da etapa da Catalunha, em Barcelona, marcada para 7 de junho.

A França é um dos locais em pior situação com a pandemia do novo coronavírus - são quase 57 mil casos, com mais de quatro mil mortes até esta quarta-feira. É o quatro país a ultrapassar essa marca de mortalidade depois de Itália, Espanha e Estados Unidos.

Confira como ficou o calendário de 2020 da MotoGP:

08/03 - Catar (Losail) - somente Moto2 e Moto3

03/05 - Espanha (Jerez de la Frontera) - adiado sem data definida

17/05 - França (Le Mans) - adiado sem data definida

31/05 - Itália (Mugello)

07/06 - Catalunha (Barcelona)

21/06 - Alemanha (Sachsenring)

28/06 - Holanda (Assen)

12/07 - Finlândia (KymiRing)

09/08 - República Checa (Brno)

16/08 - Áustria (Spielberg)

30/08 - Grã-Bretanha (Silverstone)

13/09 - San Marino (Misano)

27/09 - Aragão (MotorLand Aragão - Espanha)

04/10 - Tailândia (Chang)

18/10 - Japão (Motegi)

25/10 - Austrália (Philip Island)

01/11 - Malásia (Sepang)

15/11 - Américas (Circuito das Américas - Austin/EUA)

22/11 - Argentina (Termas de Río Hondo)

29/11 - Comunidade Valenciana (Ricardo Tormo - Espanha)