Conheça cenários dos filmes “O Senhor dos Anéis” e “O Hobbit” sem sair de casa

Com a restrição de contato social, as pessoas estão buscando alternativas de entretenimento dentro de casa. Para os amantes de filmes e viagens, uma ótima opção é fazer o tour virtual por meio de imagens 360 graus pelo set de filmagem Hobbiton, localizado na Nova Zelândia.

Conheça cenários de filmes sem sair de casa

O local, que fica na cidade de Matamata – a apenas duas horas de Auckland -, serviu de cenário para as filmagens das trilogias “O Senhor dos Anéis” e “O Hobbit”. Atualmente, a região é uma das atrações mais visitadas e concorridas do país.

A vila utilizada nas gravações de “O Senhor dos Anéis” chegou a ser desmontada após os filmes, mas dez anos depois, com as filmagens da trilogia de “O Hobbit”, foi reconstruída em caráter definitivo.

Para conhecer esse lugar, que mexe com o coração dos fãs, não é preciso sair de casa. É possível fazer o tour virtual e conhecer algumas das principais atrações do pedaço.

Pousada do Dragão Verde

A Pousada do Dragão Verde recria a taverna de hobbits, presente nas duas franquias de filmes. No local, foi gravada a cena em que Frodo se reúne com os amigos para beber e conhece Aragorn (ou Passolargo) no longa “O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel”.

Bolsão

Bolsão é o local em que ficam as 44 tocas de hobbits com suas icônicas portas verdes, chaminés fumegantes, flores em formato de campainha e onde moram Frodo e Bilbo. Ali, foram gravadas todas as cenas do condado que aparecem nas duas trilogias, como quando Bilbo recebe o grupo de anões e Gandalf para discutir a retomada da Montanha Solitária (ou Erebor).

Serviço

Para fazer o tour virtual gratuito é só acessar o site do Turismo Nova Zelândia e clicar nos pontos marcados no mapa – ou escolher no painel, na parte esquerda da tela, qual área você quer visitar. Depois disso, basta apertar o botão “Faça um tour de 360º” e explorar o que há de melhor no local.

