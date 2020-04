02/04/2020 | 07:20



Chegaram à Netflix mais animações do Studio Ghibli, de Hayao Miyazaki. Estão no catálogo, Da Colina Kokuriko, que traz a história de um jovem que faz de tudo para salvar um clube ameaçado, pouco antes da Olimpíada. PomPoko: A Grande Batalha dos Guaxinins mostra como lançamentos imobiliários ameaçam guaxinins selvagens.

Vidas ao Vento é inspirada na vida de Jiro Horikoshi, designer do avião Zero da Segunda Guerra. E tem ainda As Memórias de Marnie, que mostra a amizade entre Anna e uma garota que mora em uma casa deserta.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.