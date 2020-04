Região se prepara para aumento de demanda

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



01/04/2020 | 23:30



As prefeituras do Grande ABC se mobilizam para necessidade de aumento no número de pessoas a serem enterradas nos cemitérios municipais da região com o avanço da Covid-19. Até o fechamento desta edição, sete moradores haviam morrido em decorrência da doença. Na cidade de São Paulo os cemitérios já enfrentam demanda crescente de sepultamentos, mesmo que muitos óbitos não estejam sendo atestados como causados pela doença, devido ao atraso na conclusão dos exames laboratoriais.



Em Santo André, desde o dia 20, o Serviço Funerário Municipal restringiu os sepultamentos na ala temporária do Cemitério Nossa Senhora do Carmo, na Vila Curuçá, exclusivamente para moradores da cidade. Segundo a administração, a medida visa preservar as vagas de sepultamento para os munícipes caso a demanda aumente por conta da pandemia do novo coronavírus. A equipe do Diário esteve ontem no local e verificou que várias covas foram abertas recentemente. Atualmente, a cidade tem 650 vagas disponíveis e está trabalhando para a liberação de mais covas com as exumações de rotina, o que deve ampliar em 20% esse número.



Nos demais cemitérios de Santo André, os sepultamentos seguem normalmente, pois os jazigos pertencem às famílias concessionárias. A cidade conta com 42 profissionais que realizam os enterros e não há previsão, no momento, de ampliação na equipe.



São Bernado informou que nos quatro cemitérios municipais da cidade existem 400 vagas temporárias no equipamento do bairro dos Casa, onde novas exumações estão sendo executadas. São Caetano apenas informou que “há vagas suficientes”, mas não mencionou quantas.



Diadema não informou quantas covas existem no cemitério municipal, mas destacou que são realizados controle e equilíbrio entre o número de sepultamentos e o de exumações, além de uma reserva técnica para situação emergencial, como a da Covid-19. Segundo a Prefeitura, se necessário, há previsão legal para que seja utilizado o Cemitério Vale da Paz, que é privado.



A Prefeitura de Mauá informou que conta com 265 covas livres e que 363 estão em processo de exumação. São 14 funcionários que atuam nos serviços de sepultamento, exumação e limpeza – a administração não mencionou se pretende ampliar a equipe. Em Ribeirão Pires, o cemitério tem capacidade para mais 300 corpos e a administração está ampliando a equipe de coveiros, que conta com oito profissionais.