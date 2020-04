Sensatez recuperada

Do Diário do Grande ABC



01/04/2020 | 23:59



É louvável, e tranquiliza a população das sete cidades, a garantia do presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, prefeito rio-grandense Gabriel Maranhão (Cidadania), de que toda e qualquer decisão do colegiado em relação à contenção da disseminação do novo coronavírus vai ser baseada em dados científicos. Mais que simples recuo em relação à declaração anterior, de que iria “nortear decisões” baseado na opinião popular, o novo posicionamento do líder da entidade resgata a sensatez que deve conduzir as políticas públicas voltadas a garantir qualidade de vida para a comunidade regional.

O aumento diário no número de casos confirmados de pacientes com Covid-19 e também o exponencial crescimento de mortes atribuídas à doença causada pelo micro-organismo justificam medidas enérgicas e dolorosas – por mais que sejam desagradáveis.

É natural que, em meio a tantas restrições, muitas delas inimagináveis até bem pouco tempo atrás, parte expressiva da população se insurja contra determinações das autoridades sanitárias. Por isso, seria bastante temerário trocar a opinião de especialistas pela voz das ruas na hora de sustentar ações de contenção ao novo coronavírus. Mas não se pode apontar o dedo à população por tal comportamento – a vítima nunca deve ser a culpada. É preciso, antes de tudo, esclarecê-la. São necessárias campanhas massivas de conscientização sobre os riscos a que toda a sociedade ficaria exposta com a flexibilização das normas no momento em que a curva de contaminação está em franco crescimento.

Lauro Michels (PV), prefeito de Diadema e vice-presidente do Consórcio, segue seu comportamento irresponsável – nada que surpreenda, é bom que se diga. Mas o momento é de celebrar as declarações comedidas do presidente do colegiado, dando sinais claros de que vai conduzir seus passos à luz da ciência médica. O conhecimento, quando se trata de guerra contra poderoso adversário biológico, é muito melhor conselheiro que o populismo barato. Bem-vindo ao time, Gabriel Maranhão!