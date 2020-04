Enfrentamento em tempos de crise

Fábio Martins



02/04/2020 | 00:01



Em tempos de avanço de pandemia do coronavírus, com isolamento social, horizontal, o Grande ABC está parado, assim como outras regiões do País, justamente onde foi considerado celeiro industrial e do emprego. O período de quarentena, histórico, determinado pelas autoridades acontece pontualmente em data emblemática de paralisação sindical na região, o dia 1º de abril de 1980. Na ocasião, há 40 anos, portanto, houve grande greve, que teve duração de longos 41 dias, iniciada nas sete cidades e que depois se expandiu para o Brasil – aquela manifestação, inclusive, foi a que levou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a ser preso pelo Dops (Departamento de Ordem Política e Social) 18 dias após o movimento, e intensificou o combate à ditadura militar. Agora a guerra é outra, contra inimigo invisível, mas os calendários se encontram neste momento delicado de enfrentamento de crise de saúde, social e econômica.

BASTIDORES

Coordenação

Depois de anunciar o nome a vice na chapa majoritária, com Erisson Pessoa (Republicanos), o pré-candidato à Prefeitura de Mauá pelo PTB, Wagner Rubinelli (foto), anunciou quem ficará no posto de coordenador do programa de governo do projeto. Será Ciomar Okabayashi, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico de Atila Jacomussi (PSB). Ele se filiou ao partido na terça-feira, em ato realizado na sede municipal da sigla, com as presenças do próprio Rubinelli, Erisson e do vereador Fernando Rubinelli (ex-PDT), ex-líder da gestão Atila no Legislativo e que estará no bloco proporcional petebista.

Comunicado do TRE

Apesar da pandemia do coronavírus e as consequentes medidas de prevenção implementadas pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), o prazo limite da janela partidária continua fixado até sábado, situação que tem provocado correria de última hora para formalização das filiações. Em conformidade com o cronograma estabelecido pela Corte nacional, os partidos têm prazo até o dia 15 para encaminhar à Justiça Eleitoral as respectivas listas. O período, contudo, não deve ser confundido com o teto para filiação.

Arco de alianças

Prefeiturável do PSB de Santo André, o ex-vereador Ailton Lima tem dito que trabalha, nos bastidores, para selar o arco de aliança com quatro legendas. Além do próprio partido socialista, as tratativas envolvem Republicanos, do candidato a vice Aidan Ravin, e PMB. A outra agremiação ainda é mantida em segredo, segundo ele, com vistas a evitar investidas de adversários no pleito. “Temos já confirmado algo em torno de 128 candidatos de bom nível, mas há outras pessoas vindo (ao projeto). Se precisar ‘salvar’ alguém podemos terminar com cinco (legendas).”

Em vistoria

A vereadora Bete Siraque (PT), de Santo André, vistoriou as intervenções do hospital de campanha em construção pelo Paço no Estádio Bruno Daniel – o local vai abrigar 180 leitos para atendimento de pacientes de baixa complexidade infectados pela Covid-19, com previsão de entrega do equipamento provisório na primeira quinzena de abril. “Infelizmente, estamos ocupando esse estádio, palco de tantos campeonatos, para atender as pessoas contaminadas pelo coronavírus. Na qualidade de vereadora, vim acompanhar as obras e verificar o andamento para dar devolutiva”, disse a parlamentar, em vídeo gravado às redes sociais. Pré-candidata a prefeita, ela tem intensificado agendas.