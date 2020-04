Ronaldo Lacerda fecha com PDT sem garantia de ser prefeiturável

Júnior Carvalho

Mesmo sem garantia pública de que terá legenda para emplacar candidatura a prefeito de Diadema em outubro, o vereador Ronaldo Lacerda assinou ontem filiação ao PDT. O parlamentar deixou o PT há duas semanas justamente por não encontrar espaço para integrar chapa majoritária e anunciou saída cravando que disputaria o Paço por outro partido.

O ingresso de Ronaldo ao PDT ocorreu às vésperas do fim da janela partidária, e a viabilidade de sua eventual candidatura a prefeito esbarra em outro nome que a sigla já trabalhava como prefeiturável antes de o parlamentar – mais votado da cidade por vaga à Câmara em 2016 – fechar com o partido: o do militante Fábio Júnior.

Durante o anúncio de filiação, Ronaldo voltou a criticar o petismo e evitou falar que será o candidato do PDT a prefeito. “Eu sou pré-candidato (a prefeito), mas jamais chegaria (no PDT) com a prepotência de dizer que só me filiaria se o partido garantisse que eu seria o candidato (ao Paço)”, justificou o parlamentar, ao citar “diálogo” com os pedetistas e com o próprio adversário interno. “Vamos dar exemplo de como se constrói esse debate”, alfinetou Ronaldo, em nítido recado aos ex-correligionários.

O parlamentar saiu do petismo após ver rejeitada sua empreitada de ser candidato a vice na chapa a ser encabeçada pelo ex-prefeito José de Filippi Júnior (PT). Inicialmente, inclusive, idealizou candidatura a prefeito pela sigla, mas posteriormente abdicou do projeto para construir composição com o ex-prefeito.

Filippi, por outro lado, passou a dar sinais públicos nos últimos meses de que não estava disposto a aceitar chapa pura. Parte da bancada de vereadores e ex-parlamentares passaram a patrocinar costura de aliança com o ex-prefeiturável Vaguinho do Conselho (sem partido), que está inelegível com base na Lei da Ficha Limpa. Ronaldo, então, iniciou conversas com o PDT, PCdoB e PMB. O acordo com comunistas estava dado como certo, porém, esfriou nos últimos dias.



SEM PREVISÃO

Presidente do PDT diademense, Roberto Holanda também não cravou Ronaldo como candidato da legenda à sucessão do prefeito Lauro Michels (PV). “Não temos medo de disputa interna. Vamos decidir essa situação no voto”, afirmou o dirigente, que, a seis meses do pleito, sequer estimou prazo para que o PDT decida quem será seu candidato majoritário.

Presidente da Câmara e tido como potencial candidato governista ao Paço, Pretinho do Água Santa (DEM) compareceu ao ato de filiação e teceu elogios a Ronaldo. “Toda sorte do mundo.”