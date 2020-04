Consórcio descarta mudar isolamento sem base técnica

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



01/04/2020 | 23:30



Dois dias depois de pedir opinião da população do Grande ABC sobre a manutenção do isolamento social nas sete cidades, o Consórcio Intermunicipal recuou e, ontem, assegurou que qualquer mudança levará em consideração “dados e estudos científicos da área médica”. O comunicado foi feito ao Diário pelo presidente do colegiado, o prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania), de Rio Grande da Serra.

Maranhão disse que foi “mal interpretado” no vídeo em que aparece ao lado do prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), que é vice-presidente da entidade, sugerindo enquete para decidir sobre a continuidade do isolamento total e do fechamento do comércio durante a pandemia de Covid-19, em detrimento às orientações do Ministério da Saúde, da OMS (Organização Mundial da Saúde) e de decreto estadual que instituiu a quarentena. “Como gestores, tanto o prefeito Lauro quanto eu, tomamos decisões baseados em informações técnicas. Não seria razoável que fizéssemos diferente neste momento. Qualquer decisão do Consórcio levará em conta dados e estudos científicos da área médica. O que não nos impede, evidentemente, de ouvir a opinião das pessoas, democratas que somos”, afirmou Maranhão, que havia falado em saber a posição dos moradores para “nortear decisões”.

Nas imagens, Maranhão e Lauro chegaram a cogitar adoção do chamado isolamento vertical, em que liberariam a abertura dos comércios nas sete cidades e limitariam o isolamento apenas à população considerada mais vulnerável ao contágio do novo coronavírus, como idosos e pessoas com comorbidades. Essa tem sido a bandeira do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), embora careça de estudos científicos que comprovem sua eficácia no combate à proliferação da doença.

As declarações de Maranhão e Lauro divergiam da posição dos demais prefeitos da região, que têm emitido manifestações públicas em defesa do isolamento a todas as pessoas. “Seguiremos a estratégia dos especialistas de saúde. O melhor neste momento é ficarmos reclusos em nossas casas, principalmente devido aos números, que vêm crescendo a cada dia. A economia é algo que se recupera, mas a perda de uma vida, não”, prosseguiu Maranhão.



CONTRAMÃO

Ontem, Lauro voltou a reforçar que a opinião da população vai “embasar” decisões. “Hoje (ontem) foi realizada carreata na cidade, organizada por pessoas que pedem a reabertura dos comércios, a volta do funcionamento dos estabelecimentos comerciais, de escolas, entre outros. Qual a sua opinião?”, questionou Lauro, em vídeo publicado nas redes sociais. “Nosso decreto de distanciamento social está chegando ao fim. Na sua opinião, devemos manter tudo fechado ou retomarmos as atividades normais? E, olha, já que estamos em casa, vamos discutir, vamos ver quem tem a melhor opinião e qual é a que mais convence a todos”, concluiu o verde.