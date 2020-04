Projeto oferece atividades para autistas

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



01/04/2020 | 23:30



O reflexo da quarentena por causa do novo coronavírus prejudicou também as pessoas que necessitam de terapias para tratamento de alguma doença ou acompanhamento de deficiências, inclusive pessoas diagnosticadas com autismo. Hoje, quando o dia destes pacientes é lembrado mundialmente, também é necessário ressaltar os cuidados e a atenção durante a pandemia.

Para auxiliar estes pacientes enquanto estão em casa e, principalmente, ajudar os familiares, 12 profissionais entre psicóloga, pedagoga, terapeuta e musicoterapeuta se uniram para abastecer o canal Arte Psico, nas redes sociais. Por lá, os especialistas divulgam atividades para ocupar os pacientes em tarefas em casa e não perder todo o trabalho feito em sessões presenciais.

A psicopedagoga, especialista em autismo e analista do comportamento Thainara Morales Andretta observa que devido a falta da escola e das terapias, as crianças e jovens podem regredir no tratamento, além de sentirem medo e ter crises de ansiedade. “O autismo é uma síndrome comportamental, então, quando os pacientes saem de suas rotinas bruscamente, como neste caso, causa diversas reações”, avalia.

Thainara também comenta que os conteúdos on-line são gratuitos e divulgados em formato de vídeo, música ou desenhos. “São maratonas de atividades simples e sem muitos recursos para fazer. Inclusive, lá explicamos sobre o novo coronavírus e que, principalmente, isso vai passar”, observa.

A dona de casa Viviane Molonha Vargas, 44 anos, auxilia sua filha Isabela Molonha Vargas, 7, diagnosticada com autismo, com as atividades remotas e comenta que a mudança na rotina foi muito difícil. “É preciso contornar a situação com calma e mostrar para ela que tudo vai melhorar. E o canal me ajudou muito. As atividades são visuais, tem bastante desenho, cor e isso faz com que não se perca todo o trabalho já feito com a Isabela”, detalha. O canal está disponível gratuitamente no Youtube e Instagram.</CW>