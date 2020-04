Dá negativo exame de paciente com suspeita de Covid-19 em Ribeirão Pires

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



01/04/2020 | 20:43



O número de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus na região subiu para 138, com 2.066 suspeitos e 7 mortes. Santo André lidera a lista com 50 casos (dois óbitos), seguido por São Bernardo com 37 (quatro óbitos), São Caetano com 32 (uma morte), Mauá (10), Diadema (4), Ribeirão Pires (3) e Rio Grande da Serra (2). Entre os suspeitos são 741 (São Bernardo), 359 (São Caetano), 340 (Mauá), 301 (Santo André), 262 (Diadema), 54 (Ribeirão Pires) e 9 (Rio Grande da Serra).

O Instituto Adolfo Lutz descartou o primeiro óbito suspeito por coronavírus de Ribeirão Pires. O resultado negativo do exame chegou nessa quarta-feira (1°). A morte suspeita foi registrada no dia 25 de março na UPA Santa Luzia.

A Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria da Saúde, informa que possui 741 casos de Covid-19 em investigação na cidade, sendo que, destes, 37 foram confirmados e quatro evoluíram a óbito. Outros 116 casos estão descartados. As quatro vítimas fatais são moradoras da cidade. Tratam-se de três idosos, um homem de 89 anos e duas mulheres, de 67 e 75 anos, além de um munícipe do sexo masculino de 43 anos.

A Prefeitura de Diadema informa que o município registra 262 suspeitos em residentes, o que inclui 42 pessoas internadas, 55 profissionais de saúde e cinco óbitos em investigação. Estão confirmados quatro casos da doença e descartados 46.

Santo André registra, até o momento, 535 casos notificados, sendo 301 suspeitos, 168 descartados, 52 confirmados, sendo dois óbitos. Há ainda 14 óbitos sendo investigados, aguardando laudo do Adolfo Lutz.

Em São Caetano são 32 casos confirmados, 359 aguardando resultado do teste e uma morte de um homem de 89 anos com neoplasia no Hospital Oswaldo Cruz. Estão internados na rede pública 14 pessoas e 24 na rede privada.

Mauá contabiliza 10 casos positivos, que se encontram em quarentena, e são acompanhados 340 casos suspeitos, ao mesmo tempo em que 40 foram descartados. Nenhuma morte foi registrada na cidade.

NÚMEROS GERAIS - No Brasil são 240 mortes e 6.836 casos suspeitos. Já São Paulo contabiliza 164 mortes e 2.981 suspeitos. Ontem, o País contabilizava 201 óbitos e 5.717 casos confirmados da doença. Os novos casos somaram 1.119, um pouco menos do que os 1.138 novos do último balanço.