Trump: Brasil enfrenta grande problema com coronavírus, falei com Bolsonaro

01/04/2020 | 20:43



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que teve uma conversa por telefone com o presidente Jair Bolsonaro na manhã desta quarta-feira, 1º. Ao ser questionado sobre o assunto em coletiva de imprensa na Casa Branca, o republicano disse que a ligação com o mandatário brasileiro foi "muito cortês" e que o Brasil enfrenta "um grande problema" com a pandemia de coronavírus.

"O Brasil está fechado, o mundo inteiro está", afirmou Trump, em referência às medidas de distanciamento social e quarentenas impostas para tentar frear a disseminação do vírus.

Mais cedo, Bolsonaro escreveu em suas redes sociais que conversou com o líder da Casa Branca sobre o uso da hidroxicloroquina para o tratamento de pacientes com covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. A eficiência do medicamento, no entanto, não tem comprovação científica.