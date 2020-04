Globo vai suspender pagamentos dos direitos de TV aos clubes do Paulistão

01/04/2020 | 20:26



Detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Paulista, a Rede Globo vai suspender os pagamentos dos direitos de TV aos clubes. O motivo alegado pela emissora é a paralisação da competição devido à pandemia do novo coronavírus.

Segundo um dirigente de clube que disputa o Paulistão, as cotas de TV são acertadas todos os dias 15 de cada mês. O montante de março já foi pago. A parcela de abril dependia justamente das conversas entre a Federação Paulista de Futebol (FPF) e a Globo para definir se haveria alguma alteração causada pela paralisação do calendário. "Para nós a cota de TV é muito importante. Isso representa 85% da nossa receita", disse o presidente de um time do interior.

A reportagem do Estado tentou entrar em contato com a Rede Globo, mas não obteve resposta. A emissora enviou uma carta à FPF para informar sobre a decisão. O documento informa a suspensão dos pagamentos por tempo indeterminado.

O Paulistão foi interrompido no último dia 19. A decisão foi tomada em reunião entre a FPF e os clubes. Faltavam duas rodadas para o fim da fase de grupos do Paulistão. Na classificação atual, o Santo André tem a melhor campanha, com 19 pontos. Santos, São Paulo e Bragantino lideram os outros grupos. O Palmeiras também soma 19, mas está em segundo lugar porque tem uma vitória a menos do que o Santo André.