Após perderem dez quilos, Maiara e Maraisa negam uso de remédio: - A labuta é grande

01/04/2020 | 20:10



Maiara e Maraisa estão se sentindo ótimas com a boa forma e rotinas mais saudáveis!

No entanto, o resultado relativamente rápido levantou as suspeitas de haters e um site chegou a divulgar que as cantoras fizeram uso de medicamentos para agilizar o processo.

As sertanejas não gostaram nada das alegações e gravaram um vídeo para o Stories do Instagram esclarecendo a situação nesta quarta-feira, dia 1º.

Maiara contou que perdeu dez quilos com a ajuda do programa de emagrecimento da influencer Mayra Cardi, líder em emagrecimento natural:

- Todo mundo sabe que fizemos o Seca Você Renove da Mayra Cardi, que deu um resultado bacana, disse.

Já Maraisa frisou que não existe receita milagrosa e que a nova aparência é fruto de muito esforço:

- Aqui a labuta é grande. Não fecha a boca não para você ver?

Tal dieta foi adotada por outras famosas, como Anitta, Thaeme, Cleo e Lexa, e consiste em reeducação alimentar e exercícios físicos. O segredo é regular a quantidade de comida ingerida:

- A gente come de tudo até, mas tenta segurar na boca, explicou Maiara.

Durante o período de isolamento social por conta do novo coronavírus, a namorada de Fernando Zor tem sofrido um pouco mais para manter o shape, uma vez que seu companheiro cozinha bem:

-Vou te falar, está difícil nessa quarentena, com o Fernando aqui em casa, manter a realidade.

A luta contra a balança, porém, não é de hoje. Anteriormente, Maiara chegou a recorrer à cirurgia bariátrica.

Confira abaixo como foi a evolução nos corpos das moças.