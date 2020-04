Para evitar maior perda de sócios, Santos dá desconto e faz apelo para a torcida

01/04/2020 | 20:10



A pausa das competições em função da pandemia do coronavírus afeta diretamente as receitas dos clubes do futebol brasileiro, algo considerado preocupante por alguns deles. Não é diferentes para o Santos, que vem acompanhando nas últimas semanas a redução no número de sócios-torcedores do seu programa, o Sócio Rei. Por isso, a equipe agiu, fazendo uma promoção para eles, além de ter divulgado um manifesto em que pede união e apoio nesse momento de dificuldade.

O contador no site oficial do Sócio Rei aponta, nesta quarta-feira, que o Santos possui 24.159 sócios. O número é quase 5 mil inferior ao de associados quando o contador foi lançado, em 12 de fevereiro - naquela oportunidade, o clube estava com 29.053 associados.

Para isso, porém, também pesou uma medida adotada pelo Santos em março, quando o clube anunciou a exclusão de todos os sócios maiores de 18 anos com CPF inválidos. Naquele momento, a diretoria estimou em 4.800 pessoas retiradas do Sócio Rei.

Conter a queda no número de associados é uma preocupação para o Santos em um momento de paralisação das competições e crise financeira. Por isso, aproveitado o aniversário de 108 anos do clube, que serão completados em 14 de abril, preparou uma promoção para o mês.

A diretoria decidiu dar 50% de desconto nas adesões e renovações ao plano Silver, o mais simples do programa Sócio Rei. Com isso, a mensalidade para homens caiu de R$ 27 para R$ 13,50, enquanto o valor para mulheres foi de R$ 13,50 para R$ 6,75.

Além disso, em seu manifesto apontou a importância do apoio financeiro do torcedor santista nesse cenário de queda nas receitas. "Neste momento, o mundo e o futebol, por consequência, passam por uma crise sem precedentes, que ultrapassa os limites do campo, mas que impacta diretamente no que acontecerá dentro dele e em nossas receitas mais fundamentais. Você, Sócio Rei, personagem principal de tantas histórias, como sempre, será imprescindível", afirmou o clube, também reforçando o pedido para a manutenção do isolamento social para a população na luta contra o coronavírus.

"Em abril, mês de nosso aniversário, quando celebramos o início dessa trajetória singular, criaremos descontos especiais nas adesões ao nosso programa de sócios e também condições diferenciadas de renovação, para beneficiar você que já é associado. Mais uma vez, é hora de estarmos juntos - mas, agora, cada um de sua casa - para enfrentarmos esta dura fase", acrescenta.

O documento, inclusive, afirma que o Santos não teria vivido alguns dos maiores momentos da sua história não fosse a união entre os jogadores e a torcida, pedindo união. "Sempre contrariamos a lógica. A nossa história, que é a história que você, Sócio Rei, construiu é baseada no improvável. Novamente e unidos vamos virar esse jogo e seguir fazendo do Santos cada dia mais forte", comentou.