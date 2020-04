O caminho do Dr. Rudge

Ademir Medici

O relatório foi entregue ao secretário de Agricultura, Comercio, Viação e Obras Públicas do Estado, Cândido Motta, e transformado em livro em 1967 pela Prefeitura de São Bernardo.

É uma peça formidável, pelo relato do autor, Arthur Rudge Ramos, e pelas ilustrações contidas – trecho por trecho da estrada, antes, como estavam, esburacados, com atoleiros, intransitáveis, e depois, reparados.

A edição celebra a inauguração de um busto dedicado a Rudge Ramos, na Praça São João Batista do antigo bairro dos Meninos, hoje bairro Rudge Ramos.

A obra de conservação começa no Museu do Ipiranga e vai até o Alto da Serra, com exceção do trecho urbano da Vila de São Bernardo – o da Rua Marechal Deodoro. A descida da Serra do Mar foi reformada pelo Estado, até Santos, com a ajuda da Estrada de Ferro São Paulo Railway.

Não está no relatório, mas os antigos informam que Rudge Ramos utilizou mão de obra carcerária.

CONSTRANGIMENTO

A ideia das obras surgiu quando Rudge Ramos recepcionou, em Santos, colegas delegados do Uruguai e Argentina. Pelo horário da chegada do navio, não daria para subir de trem. E com constrangimento, Rudge Ramos informou que não seria possível fazer a viagem pelo Caminho do Mar, pelo estado de deterioração da estrada.

“Como brasileiro me senti extremamente vexado, e, como hospede que fui – muito bem acolhido por argentinos e uruguaios –, pareceu-me que cometia uma ingratidão, retribuindo por forma negativa as infinitas gentilezas com que fora cumulado quando percorri os seus respectivos países”, revela Rudge Ramos no relatório.

Daí o seu oferecimento para realizar as obras, que perduraram entre 1913 e 1919. Cada bueiro aberto, cada valor empregado, está no relatório.

DEPOIS...

O delegado Rudge Ramos foi deposto quando da Revolução de 1930. Precisou recorrer à Justiça para ser reabilitado. Já estava aposentado. A homenagem maior viria em 1947, quando seu nome foi dado ao histórico bairro dos Meninos, o Rudge Ramos de hoje.

Em 2 de abril de...

1920 – A greve na Estrada de Ferro Mogiana, com novos números da batalha de Casa Branca: seis grevistas e um soldado mortos.

1960 – Quinze funcionários estaduais percorriam São Caetano para cadastrar o grau de poluição da água e do ar na cidade.

O Estado assumia incumbência por estar o laboratório da Cicpaa (Comissão Intermunicipal de Controle da Poluição e do Ar) desativado há dois anos.

São Caetano foi escolhida para o início da pesquisa por ser a localidade que maior índice de poluição apresentava na região, principalmente a do ar.

Diário há meio século

Quinta-feira, 2 de abril de 1970; ano 12; edição 1200

Manchete – Assembleia Legislativa de São Paulo vai reabrir. Mais 18 deputados serão cassados.

Nota – A Assembleia estava em recesso desde a decretação do AI-5 (Ato Institucional nº 5). Desde então, vários deputados foram cassados pelo regime militar.

São Bernardo – Vereador Omar Bassani pede a iluminação da Rua dos Vianas, que interliga o Centro até Santo André, serpenteando por bairros como os jardins Nascimento, Petroni e Parque São Bernardo.

Nota – Trata-se de trecho de antiga estrada vicinal que seguia da freguesia de São Bernardo a Santo Amaro, cruzando Piraporinha e outros bairros do atual município de Diadema.

