Polícia fecha fábrica clandestina de álcool em gel em Diadema

Do Diário do Grande ABC



01/04/2020 | 17:57



Em Diadema, no bairro Casa Grande, a Polícia Civil descobriu e fechou nesta quarta-feira (1) uma fábrica clandestina de álcool em gel. A apreensão aconteceu após investigação em que agentes do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos), do Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas), abordaram motorista em um Ford/Ka, no bairro Rio Grande, em São Bernardo.

Durante revista no automóvel foram encontrados oito galões de álcool em gel, possivelmente falsificados. O comerciante explicou aos policiais que havia comprado os produtos de uma pessoa que pertencia a uma empresa em Diadema.

A equipe foi até lá e encontrou uma residência, onde funcionava uma fábrica sem autorização dos órgãos de vigilância sanitária e prefeitura, fabricando álcool em gel clandestinamente. No local foram apreendidos dois galões com de cinco litros cada e 465 frascos de 60 ml. Todos os recipientes estavam com álcool gel. Alguns deles já estavam até etiquetados, prontos para servem comercializados Também foram recolhidos 34 rolos de etiquetas diversas.

O responsável pelo local disse que comprou os produtos de um conhecido e que estava revendendo, mas não apresentou as notas fiscais de todos os produtos. Ele foi preso em flagrante e as substâncias foram encaminhadas ao IC (Instituto de Criminalística) para perícia.

O caso foi registado na Dicma (Delegacia de Investigação de Infrações e Crimes Contra o Meio Ambiente) de Diadema como falsificação ou adulteração de produtos medicinais/terapêuticos e crime contra a ordem tributária.