Esposa de Stênio Garcia afirma que ele passou mal após notícia da demissão da Globo

01/04/2020 | 16:11



Marilene Saad contou um pouco mais sobre a saída conturbada de seu marido, Stênio Garcia, da Globo, onde trabalhou por 47 anos.

Ao ESTRELANDO, ela confirmou que ele teria passado mal após a demissão, mas, pelo visto, foi apenas um mal estar leve, já que, no mesmo dia, na terça-feira, dia 31, ele deu umas palavrinhas no TV Fama. No programa, foi Mari quem falou mais:

Trabalhe com o que faz sentido para você, mas lembre-se: sua vida, sua história pessoal, sua saúde, são muito mais importantes que tudo isso, aconselhou ela, antes de se aprofundar na demissão de Garcia.

Ela contou que acha que a relação difícil dele com o diretor Silvio de Abreu prejudicou o ator:

No ano que eu estava nascendo, 1968, o Stênio não foi legal com a mulher dele [Cleyde Yáconis], que era amiga do Silvio. Se você tivesse lá, no lugar deles, ia pegar bode. Não sinto ódio de ninguém, mas o cara por ver aquela grande mulher, incrível, fenomenal, que eu amava, sendo largada daquele jeito, ele sofreu junto com ela. Entendo que ele não goste da pessoa do Stênio. (...) É um problema pessoal.

E revelou ainda que os amigos estão ajudando o veterano nesse momento:

Estão dando muita força pra ele.