Médium prevê que Bruna Marquezine e Neymar Jr. irão retomar o relacionamento: - Vão ter um filho

01/04/2020 | 16:10



Na última terça-feira, dia 31, Robério de Ogum foi o entrevistado da vez no Luciana By Night, programa da RedeTV!. Em conversa com Luciana Gimenez, o médium falou sobre algumas previsões que teria acertado e, de quebra, deu alguns detalhes sobre a vida de diversas celebridades, como por exemplo, Bruna Marquezine e Neymar Jr.!

- Ele sofre e ela sofre. Eles se gostam, é um amor de alma. É um amor trazido de outras vidas. Eu continuo com a minha previsão de que eles voltam e vão ter um filho, afirmou Robério.

Além disso, Luciana também opinou:

- Eu acho também, eu acho que eles voltam.

Em outro assunto mais sério, o médium falou sobre a morte de Gugu Liberato. O apresentador morreu após sofrer uma queda em sua casa, nos Estados Unidos, em novembro de 2019:

- Eu tentei buscar uma visão: por que que aconteceu? Você não consegue encontrar uma explicação no plano espiritual. Tinha chegado a hora. Era o momento. Não foi um acidente. Lógico que foi o chocante o jeito que ele caiu. E não explica: por que ele foi consertar algo? Porque tinha chegado a hora. Tinha que ser daquele jeito. E tinha que ser daquela maneira. Deus estava chamando ele.

Ele ainda continua:

- Quando você vai buscar espiritualmente: foi um acidente? O espiritual diz: não. O que foi? Era o momento dele, o karma dele e tinha chegado naquele instante.

Por fim, esclarece:

- Ele tá bem, ele tá em paz. A única coisa que ele está triste é de pessoas estarem usando o nome dele através da espiritualidade. Dizendo que ele está se comunicando com o plano terra, que ele está mandando mensagem, que ele está psicografando. Nada isso é verdade.

Eita!